"Мы не можем поверить, что тебе 17! С днем рождения, Джордан! Мы тебя очень любим", – написал Шевченко в своем твиттере.

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К посту Андрей добавил общие фотографии с Джорданом. Вышло довольно трогательно: среди фото с уже взрослым сыном на отдыхе нашлось место фотографии экс-тренера сборной Украины с женой и новорожденным Джорданом.

Напомним, Андрей Шевченко женился на американской модели Кристен Пазик в 2004 году. У пары уже родилось четверо детей: Джордан, Кристиан, Александр и Райдер-Габриэль.

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