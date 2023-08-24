"Хочу поздравить всю Украину и тех, кто разделяет с нами наши ценности и помогает нам, с Днем Независимости. Сегодня наша страна проходит самое сложное, самое болезненное испытание в своей истории.

Шевченко, Усик и иностранные звезды продекламировали стих Сосюры по случаю Дня Независимости Украины – щемящее видео

Но благодаря усилиям и единству каждого из нас мы обязательно победим. Спасибо каждому, кто защищает Украину на фронте. Вечная слава тем, кто отдал за нее жизнь. С Днем Независимости! Слава Украине!" – записал Шевченко в своем Instagram.

Напомним, Андрей Шевченко уже полтора года не возвращается к тренерской деятельности и отдает все силы для поддержки Украины.

Команды Зинченко и Шевченко разошлись миром в благотворительном матче для Украины – шедевр Зеедорфа, Срна также забил