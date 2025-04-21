Президент УАФ Андрей Шевченко высказался относительно смерти Папы Римского, которого не стало на следующий день после Пасхи.

"Глубоко опечален новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду беречь в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.

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Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Покойся с миром!" – написал Шевченко в своем Instagram.

Напомним, 21 апреля умер Папа Римский Франциск после тяжелых проблем со здоровьем, с которыми он боролся в последние годы. Добавим, что из-за этого понедельничные матчи Серии А были перенесены.

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