Шевченко трогательно отреагировал на смерть Папы Римского
Президент УАФ Андрей Шевченко высказался относительно смерти Папы Римского, которого не стало на следующий день после Пасхи.
"Глубоко опечален новостью об уходе Папы Франциска в вечность. Всегда буду беречь в памяти нашу встречу в 2014 году – момент большого личного значения.
Серия А отменила матчи из-за смерти Папы Римского – понтифик был фанатом Сан-Лоренцо и получал критику от Марадоны
Он посвятил свою жизнь вере и состраданию, всегда даря надежду и поддержку людям во всем мире. Вечная память. Покойся с миром!" – написал Шевченко в своем Instagram.
Напомним, 21 апреля умер Папа Римский Франциск после тяжелых проблем со здоровьем, с которыми он боролся в последние годы. Добавим, что из-за этого понедельничные матчи Серии А были перенесены.
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