Развлекать публику в Новаре приехали Роберто Баджо, Хавьер Дзанетти, Нельсон Дида, Диего Милито, Антонио Ди Натале, Дарио Хюбнер, Никола Легротталье, Кристиан Пануччи и прочие бывшие звёздные игроки итальянского чемпионата.

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На это мероприятие был также приглашён президент УАФ Андрей Шевченко. Он был "пойман" Роберто Баджо для селфи, которое "божественный хвостик" опубликовал в своём Instagtam. "Честь находиться на поле после стольких лет вместе с этими двумя капитанами", – написал Баджо, находясь в компании Шевченко и Хавьера Дзанетти.

Сам Баджо расплакался, когда услышал овацию на стадионе в свою честь. Болельщики аплодировали лучшему плеймейкеру в истории кальчо после пережитой драмы с нападением на него и его семью. Баджо появился на поле, но в этом матче играть не стал – его присутствие было символическим.