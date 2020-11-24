Только на прошлой неделе окончательно определились все участники Евро-2020, которое состоится следующим летом.

В данный момент главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является самым молодым наставником среди всех рулевых команд-участниц турнира, сообщает пресс-служба УАФ.

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Интересно, что украинец лишь на несколько месяцев опередил наставника Северной Македонии, которая станет соперником "сине-желтых" в группе С, Игоря Ангеловски. Шевченко родился 29 сентября 1976, а Ангеловски – 2 июня 1976 года.

Добавим, что самым возрастным тренером на Евро-2020 должен стать главный тренер сборной Турции Шенол Гюнеш (68 лет), который в 2019-м на этом посту заменил Мирчу Луческу.

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