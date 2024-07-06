В итальянском городе Новара состоится товарищеский поединок Операция ностальгия, в котором встретятся легенды футбола.

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Операция ностальгия - это футбольный поединок, на котором встретятся легенды Серии А из 90-х и 2000-х годов, которые стали частью истории итальянского футбола. Президент УАФ и легендарный украинский форвард Андрей Шевченко также сыграет в этом матче.

Сейчас уже собрано 32 экс-футболиста, которые 7 июля в 20:00 сыграют матч на стадионе Сильвио Пиола. Кроме Шевченко в матче сыграют Роберто Баджо, Хавьер Дзанетти, Дида, Диего Милито, Антонио Ди Натале, Себастьян Фрей, Кристиан Пануччи, Дамиано Томмази и другие легенды футбола. Шевченко и Дзанетти возглавят команды как капитаны.

К слову, Андрей Шевченко провел два периода в Милане - с 1999 по 2006 год и снова с 2008 по 2009 год. Всего за это время он сыграл 322 матча, забил 175 голов и отдал 46 результативных передач.

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