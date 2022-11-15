Бывший форвард и наставник сборной Украины будет популяризировать спорт на родине.

Андрей Шевченко станет членом Национального олимпийского комитета. Об этом объявят 17 ноября в ходе Генеральной ассамблеи комитета, сообщает XSport.

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Источник отметил, что Шевченко хотели выдвинуть на пост президента НОК, но прием заявок закончился 1 ноября. Это уже не первая должность, на которую сватают легенду украинского футбола. Ранее сообщалось, что Шевченко может составить конкуренцию Андрею Павелко в борьбе за пост президента УАФ.

Напомним, последним местом работы Андрея Шевченко был итальянский клуб Дженоа. В январе украинец ушел в отставку с поста главного тренера, а впоследствии расторг контракт. До этого 46-летний Шевченко возглавлял сборную Украины, которую вывел в четвертьфинал Евро-2020.

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