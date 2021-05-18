Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил звание от Серии А, в которой выступал в свое время.

Серия А на своем официальном сайте заявила о создании штата послов лиги, который состоит из 8 легендарных представителей итальянского первенства.

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В список попал и нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко. Компанию экс-звезде Милана составляют еще один иностранец (Венсан Кандела) и шесть итальянцев: Франческо Тотти, Лука Тони, Чиро Феррара, Марко Матерацци, Кристиан Виери и Джанлука Дзамбротта.

Напомним, в миланском гранде Андрей Шевченко провел 8 лет, сыграв в 322-х поединках. Именно во время выступлений за "россонери" украинец завоевал "Золотой мяч" в 2004 году.

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