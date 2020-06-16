Шевченко стал частью мировой сборной – FIFA воссоздала образ легенды сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко получил модель игрока в популярной компьютерной игре.

"Невероятно стать частью WORLD XI (сборная мировых легенд – прим. Футбол 24), заходите и играйте с нами в FIFA. Фантастическая инициатива от UNICEF", – подписал Шевченко фотографию со своим прототипом в Instagram.

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Отметим, что EA Sports воссоздает образы легенд мирового футбола в FIFA и добавляет их в специальной сборной. Интересно, что состав команды регулярно обновляется – таким образом, вы можете поиграть за еще большее количество мировых звезд.

Напомним, Шевченко играл с 1994 по 2012 годы, став настоящей звездой мирового масштаба благодаря выступлениям за Динамо, Милан, Челси и сборную Украины.

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