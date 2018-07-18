Шевченко: Сразу после матча с Францией U-19 позвонил Петракову

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу юношеской команды U-19 над сверстниками из Франции на Евро-2018.

"Сразу после игры я позвонил наставнику наших ребят Александру Петракова и поздравил его с победой/ На матче присутствовал мой помощник Андреа Малдера, и он дал мне хорошую информацию о некоторых футболистах, выделив их скоростные качества. Не хочется называть фамилий, но за многими из них мы будет пристально следить и дальше. Ребята – молодцы. Так держать", – цитирует Шевченко Команда 1.

Франция U-19 – Украина U-19 – 1:2 – видео голов и обзор матча

Напомним, сборная Украины U-19 в 1 туре группы В на Евро-2018 U-19 на последних минутах победила французов.