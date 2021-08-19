"Полесье финансируется собственником АТБ Буткевичем и частично на деньги из госбюджета. 80 процентов в клуб дает Буткевич, 20 – городской бюджет. Буткевич пришел в клуб еще в прошлом сезоне, но финансировал клуб более сдержанно, теперь бюджет команды составляет 2 миллиона долларов. Это меньше, чем у Металлиста, но больше, чем у Кривбасса.

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Калитвинцев – креатура Буткевича. Есть информация, что назначить Калитвинцева ему посоветовал Андрей Шевченко. Буткевич дружит со многими примами украинского спорта, например, с Усиком. Именно в диалоге с бывшим тренером сборной Украины возникла идея назначить Калитвинцева на пост главного тренера Полесья.

Что касается Шищенко, бывшего главного тренера, то он скоро станет в клубе спортивным директором. Зарплаты в клубе очень солидные, как для Первой лиги, но они неоправданно солидные. Есть люди, которые в предыдущих клубах получали гораздо меньше, а в Полесье получают в два раза больше. Условно: в прошлом клубе они получали 60 тысяч гривен, играли так себе, не имели стабильного места в основном составе, перешли в Полесье и получают по 120 тысяч.

Комплектацией клуба непосредственно занимается и Калитвинцев, и его друг Вадим Шаблий. Сейчас в Полесье есть определенное недовольство Юрием. Он выиграл два последних матча, но начал не очень. То, как играет команда, не вызывает особого восторга", – заявил Андрей Сенькив в эфире ТаТоТаке.

Напомним, команда Юрия Калитвинцева после 4-х туров имеет в своем активе две победы и расположилась на 7 строчке турнирной таблицы Первой лиги.

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