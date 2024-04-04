Официально новый департамент называется "Служба внутренних расследований противоправного поведения участников футбольных соревнований" . Ее возглавил Андрей Давыденко, сообщает пресс-служба УАФ.

Баранка прокомментировал слухи об уходе из УАФ: "Они не предоставили мне ни одной конкретной причины"

Организация пока не предоставляет детальных разъяснений, чем конкретно будет заниматься новый департамент. Следует заметить, что Давыденко много лет работал в правоохранительных органах и имеет опыт сотрудничества с УАФ в вопросах борьбы с влиянием на результаты футбольных матчей.

К слову, УАФ решила прекратить сотрудничество с Франческо Баранкой, который возглавлял Комитет по этике и честной игре. Контракт итальянца завершился в марте, но пока неизвестно, кто в дальнейшем будет руководить борьбой с коррупцией в украинском футболе.