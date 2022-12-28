Шевченко сообщил о своем состоянии после положительного теста на COVID-19
28 декабря 23:15 - Читати українською
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко заразился коронавирусом.
"К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения.
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Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", – написал Шевченко в Instagram.
Напомним, задачей украинского специалиста на текущий сезон является сохранение прописки Дженоа в Серии А, но после 19 туров остается в зоне вылета.
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