"К сожалению, должен сообщить, что мой тест на коронавирус от 27 декабря оказался положительным. Заболевание проходит бессимптомно. Клуб немедленно сообщил о результате теста соответствующим органам здравоохранения.

Шевченко заразился коронавирусом – проблемы Дженоа на этом не завершились

Тренерский процесс команды возобновится 29 декабря с участием моего штаба", – написал Шевченко в Instagram.

Напомним, задачей украинского специалиста на текущий сезон является сохранение прописки Дженоа в Серии А, но после 19 туров остается в зоне вылета.

Приреченість Шевченка як вирок для Серії А – Італія тотально пасе задніх у рейтингу найгірших команд топ-чемпіонатів