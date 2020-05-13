Шевченко сообщил, кем вдохновляется из своих бывших тренеров

Главный тренер сборной Украины вспомнил своего экс-наставника в национальной команде.

"У меня остались очень хорошие воспоминания от выступлений за сборную Украины под руководством Олега Блохина – великого футболиста и амбициозного человека.

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Прекрасно помню, как сразу после своего назначения тренер сделал достаточно резонансное на тот момент заявление. Не имело значения, что мы еще не знали результатов жеребьевки отборочного турнира, а там команда сеялась из четвертой корзины.

Подкупала уверенность Олега Владимировича в своих силах и в футболистах. Мне импонировал такой подход с четко поставленной задачей. После стольких неудачных выступлений в плей-офф, когда мы останавливались в шаге от крупных форумов, занять первое место в группе было крайне необходимо. Блохин был хорошим мотиватором. Сборная Украины прошла тогда очень сложный и долгий путь, и в этой сказки был счастливый конец", – цитирует Шевченко Команда 1.

Напомним, Украина сумела возглавить группу квалификации до ЧМ-2006, а в финальной части турнира добралась до четвертьфинала.

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