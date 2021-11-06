Бывший наставник сборной Украины Андрей Шевченко еще на шаг подошел к началу работы в статусе клубного тренера.

Шевченко должен прибыть в Италию уже в ближайший понедельник – 8 ноября, чтобы подписать контракт с Дженоа, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Клуб также подготовил соглашение и для помощника Шевы – Мауро Тассотти.

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Отмечается, что контракт украинского наставника рассчитан до июня 2024 года. Известна и будущая зарплата Шевченко – Андрей Николаевич будет зарабатывать 2 млн евро за сезон.

К слову, Дженоа уже уволила своего наставника, Давида Баллардини, из-за провальных результатов. Фаворитом на должность называют Андрея Шевченко. Экс-наставник сборной Украины может дебютировать в матче против Ромы (21 ноября).

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