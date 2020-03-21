Шевченко согласится продолжить работу в сборной Украины, – Орбу

Бывший хавбек Шахтера и сборной Украины Геннадий Орбу дал свой прогноз относительно продолжения сотрудничества "сине-желтых" с Андреем Шевченко.

"Жаль всю нашу сборную и всех, кто был причастен к выходу на Евро. Сборная на "пятерку" провела отборочный турнир, долго шла к этой цели, и теперь придется еще год ждать турнира. Какой будет команда через год, предсказать сложно.

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Самое главное сейчас, на мой взгляд – решить вопрос с главным тренером, чтобы Андрей Шевченко продолжил работу в сборной. Уверен, что в сложившейся ситуации он тоже согласится продолжить работу в сборной, ведь мечтал с этими ребятами принять участие в Евро", – подчеркнул Орбу в комментарии Команда№1.

Напомним, контракт Андрея Шевченко со сборной Украины рассчитан до лета 2020-го, но Евро пришлось перенести на следующий год.

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