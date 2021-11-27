"Дженоа давно не побеждал, сейчас очень сложные матчи и набирать очки непросто. Но мы должны верить – мы верим в проект, в свои силы. Только с положительным настроением мы выберемся из этого.

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Больше всего меня поразили болельщики, стадион. В матче против «Ромы» был дождь, но нас поддерживали до конца. Это еще одно наше оружие.

Согласен с Моуринью: чтобы работать тренером, нужно быть немного сумасшедшим. Это очень сложно, много давления, но в этом есть прекрасное очарование. Я в начале своей карьеры, а Жозе пережил уже финал ЛЧ. Надеюсь испытать те же эмоции, что и он", – цитирует Шевченко Il Secolo XIX.

Напомним, в первом поединке во главе "грифонов" украинец уступил Роме (0:2). В воскресенье, 28 ноября, Дженоа на выезде сойдется с Удинезе. Начало встречи в 13.30.

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