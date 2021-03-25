"Конечно, я не доволен результатом поединка. Мы имели возможности для большего преимущества, а украинцам хватило полумомента. Соперник очень хорошо защищался. Мы пересмотрели около 20-ти матчей сборной Украины, но впервые увидели ее в такой манере игры. Я не критикую тактику Шевченко, здесь он не ошибся. Он выбрал тактику с одним очком здесь, а мы неудачно провели вторую часть матча. Не могу сказать, что наш голкипер имел много работы.

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Да, я знаю, что моя команда сейчас не в лучших кондициях. Здесь целый ряд причин, и я знал это еще до матча. Но я не оправдываюсь. Всегда трудно бороться с соперником, который настолько плотно защищается. Сегодня мы получили только очко. Но уже в воскресенье в Казахстане все будет другим: игра, погода, соперник...

Я не хочу говорить о мотивации. Создавать всегда труднее, чем просто защищаться. Есть много игроков, которые работали еще в воскресенье, но нужно готовиться за такое короткое время. Сегодня мы были не в лучшей форме. Что делать? Больше отдыхать и не летать по 11 часов на матчи. В воскресенье вы увидите других игроков. Отсутствие VAR? Да, мы уже привыкли к этому. В таких турнирах на арбитрах больше ответственности. Впрочем, все команды в равных условиях, поэтому надо привыкать", – заявил Дешам на послематчевой пресс-конференции.

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