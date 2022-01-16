"Я предполагал, что Шевченко будет сложно, но на самом деле получилось еще сложнее. Было видно, что у него эйфория. У Андрея так сложилась биография, что он всегда был в лучах славы. Это иногда играет злую шутку, потому что перестаешь ощущать свой настоящий уровень и кажется, что все легко в жизни.

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Пока очень сложно определить тренерскую компетенцию Шевченко. Когда самолет падает, то сесть за его штурвал мало кто решится. Если у тебя нет вариантов, то да. Но, мне кажется, у Шевченко был другой вариант — остаться в сборной Украины. Торопиться не надо было. Не знаю, почему он принял такое решение.

Шевченко сделал большую глупость, возглавив Дженоа посреди сезона, не комплектуя команду. Ему нужно начинать с длительного проекта, как Лейпциг и Базель в свое время. Чтобы задача ставилась не завтра, а послезавтра. Тогда он сможет расти и экспериментировать", – цитирует Федорчука FanDay.

В должности главного тренера Дженоа Шева провел 11 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

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