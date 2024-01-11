Бывший нападающий и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не дает западной аудитории забыть о войне в Украине.

"Я украинец, я всегда оставался бы позади своей страны. Почти два года назад в Украине началась война. И спорт является одной из лучших платформ для содействия миру.

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Я всегда оставался бы за свою страну, потому что я украинец и сделал бы все, чтобы в моей стране пришел мир", – приводит слова Шевченко Khaleejtimes.

Напомним, что Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Война продолжается уже 687-й день, а оккупанты не гнушаются ракетными обстрелами городов, в частности, Харькова, Запорожья, Одессы, Киева и не только.

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