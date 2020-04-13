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Шевченко с сыном приняли вызов легендарного теннисиста – следующими станут Кличко, Мальдини и Кака

13 апреля 23:18 41 Читати українською
Шевченко с сыном приняли вызов легендарного теннисиста – следующими станут Кличко, Мальдини и Кака
Андрей Шевченко / Сайт УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял участие в челлендже от звезды тенниса Новака Джоковича.

Серб со своей женой Еленой совершил акробатический трюк – одному участнику нужно лечь на полу, а второй должен встать ему на ноги и продержаться как можно дольше.

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Джокович успешно выполнил задание и передал эстафету Шевченко. Наставник сборной Украины избрал своим ассистентом сына Кристиана. Шевченко признался, что им понадобилось десять попыток, чтобы успешно выполнить челлендж.

Добавим, что легенда Динамо и Милана бросил вызов своим бывшим одноклубникам – Кака, Пирло и Мальдини, мэру Киева Виталию Кличко, Джанлуиджи Буффону и актеру Марку Уолбергу.

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Теги
Видеоновости Андрей Шевченко Андрей Шевченко Рикардо Кака Рикардо Кака Сборная Украины Паоло Мальдини
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