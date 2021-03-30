Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко на своем примере показывает, как следует забивать в завтрашнем матче.

Сборная Украины продолжает тренировки перед последним мартовским матчем квалификации на ЧМ-2022 против команды из Казахстана.

Сидорчук прокомментировал грядущий матч с Казахстаном – негатив в сборной, воспоминания о Реброве и роковые ляпы

Андрей Шевченко во время занятия решил принять участие в двусторонке. В одной из атак наставник "сине-желтых" открылся под пас с фланга от Александра Тымчика. 44-летний специалист в одно касание поразил ворота Андрея Пятова.

Напомним, в марте сборная Украины уже провела два матча квалификации на ЧМ-2022 – против Франции и Финляндии. Оба завершились ничьей 1:1. Уже завтра команду Андрея Шевченко ожидает поединок с Казахстаном. Начало встречи в 21:45.

Україна та "казус Гвардіоли" – поведінка Шевченка насторожує, але збірну ще можна врятувати