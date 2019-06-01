Шевченко с флагом Украины, слезы Роналду и первая неудача Клоппа – какими были финалы ЛЧ между командами из одной страны

Тоттенхэм и Ливерпуль сыграют в английском финале Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" вспоминает предыдущие решающие поединки турнира, в которых обладателя Кубка чемпионов выясняли команды-представители одной ассоциации.

Ливерпуль и Тоттенхэм сойдутся в английском финале Лиги чемпионов, который пройдет уже сегодня, 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Стартовый свисток словенского арбитра Дамира Скомины прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

Во второй раз в истории престижный клубный трофей Европы разыграют представители Туманного Альбиона. В целом в истории Лиги/Кубка чемпионов это уже 7-й случай, когда в решающем поединке примут участие команды из одной страны. Вспоминаем предыдущие 6 случаев, тем более, что сразу два из них вошли в историю украинского футбола.

Реал – Валенсия (финал ЛЧ 1999/00)

24 мая 2000 года. Сен-Дени, стадион Стад де Франс

Реал – Валенсия – 3:0

Голы: Морьентес, 39, Макманаман, 67, Рауль, 75

Реал: Касильяс – Сальгадо, Эльгера, Иван Кампо, Каранка, Роберто Карлос – Редондо, Макманаман, Рауль – Морьентес, Анелька

Запасные: Илгнер, Йерро, Санчис, Савио, Жереми Нджитап, Карембе, Балич

Валенсия: Каньисарес – Англома, Джукич, Пеллегрино, Херардо – Фаринос, Мендьета, Кили Гонсалес – Херард – Ангуло, Клаудио Лопес

Запасные: Бартуаль, Рош, Альбельда, Оскар Гарсия, Милья, Илие, Хуан Санчес

Первый в истории Лиги чемпионов мононациональный финал прошел на главной арене Франции – Стад де Франс в пригороде Парижа Сен-Дени. Обладателя трофея определяли испанские Реал и Валенсия. Для мадридцев это был 11-й финал в истории клуба, для Валенсии – первый. К слову, соперником Реала во втором групповом этапе (да, тогда была такая экзотика) было киевское Динамо, которое тогда же и завершило свой путь в турнире.

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Валенсия, которая стала главной сенсацией той Лиги чемпионов, провалила решающий поединок. У подопечных Эктора Купера мало что получалось в атаке, а в ворота Каньисареса влетели сразу 3 мяча. Могло быть и больше, но голкипер в нескольких эпизодах откровенно спасал свою команду. Голы Морьентеса, Макманамана и Рауля принесли Реалу 9-й Кубок чемпионов. Следующего пришлось ждать почти 15 лет, но это совсем другая история.

Милан – Ювентус (финал ЛЧ 2002/03)

28 мая 2003 года. Манчестер, стадіон Олд Траффорд

Милан – Ювентус – 0:0 (по пен. 3:2)

Милан: Дида – Костакурта, Неста, Мальдини, Каладзе – Гаттузо, Пирло, Зеедорф – Руй Кошта – Шевченко, Индзаги

Запасные: Абьятти, Лаурсен, Жуниор, Брокки, Амброзини, Сержиньо, Ривалдо

Ювентус: Буффон – Тюрам, Феррара, Тудор, Монтеро – Каморанези, Таккинарди, Давидс, Дзамбротта – Дель Пьеро, Трезеге

Запасные: Кименти, Пессотто, Юлиано, Конте, Биринделли, Ді Вайо, Салаета

Первый и пока единственный итальянский финал Лиги чемпионов прошел в Манчестере. Милан, в стартовом составе которого вышел Андрей Шевченко, противостоял Ювентусу. Лидер туринцев Павел Недвед пропускал матч из-за дисквалификации.

Основное и дополнительное время поединка завершилось без голов – мяч украинского форварда в первом тайме был отменен. Серия послематчевых пенальти получилась очень драматичной: Буффон взял 2 пенальти, а Дида – 3. Решающий удар Андрея Шевченко принес Милану 6-й Кубок чемпионов и первый с 1994 года. Кадры, на которых легендарный нападающий празднует триумф с флагом Украины, облетели весь мир. К слову, Шевченко стал первым украинцем, который выиграл Лигу чемпионов – через некоторое время будущий тренер сборной Украины привез трофей в Киев.

Манчестер Юнайтед – Челси (финал ЛЧ 2007/08)

21 мая 2008 года. Москва, стадион Лужники

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (по пен. 6:5)

Голы: Роналду, 26 – Лэмпард, 45

Манчестер Юнайтед: ван дер Сар – Браун, Фердинанд, Видич, Эвра – Каррик, Скоулз, Харгривз – Роналду, Руни, Тевес

Запасные: Кущак, Андерсон, Нани, Гиггз, О'Ши, Сильвестр, Флетчер

Челси: Чех – Эссьен, Терри, Карвальо, Эшлі Коул – Макелеле – Лэмпард, Баллак – Джо Коул, Малуда, Дрогба

Запасные: Кудичини, Алекс, Беллетти, Оби Микел, Калу, Шевченко, Анелька

Один из самых драматичных финалов ЛЧ между командами-представителями одной ассоциации прошел в Москве. Победителя ЛЧ 2007/08 выясняли Манчестер Юнайтед и Челси. Подопечные сэра Алекса Фергюсона открыли счет усилиями Криштиану Роналду, однако еще до перерыва лондонцы отыгрались благодаря голу Фрэнка Лэмпарда.

В экстра-тайме Челси остался в меньшинстве после удаления Дидье Дрогба. Наставник "аристократов" Авраам Грант так и не дал шанса Андрею Шевченко, который так и провел весь поединок в запасе. На поле вышел Николя Анелька, который стал антигероем.

В серии послематчевых пенальти первым сплоховал Роналду, удар которого потянул Петр Чех. Остальные игроки били четко, а решающий удар исполнял Джон Терри. Разбег, удар – мяч летит в одну сторону, ван дер Сар – в другую. Победа? Нет!! Терри, исполняя удар, поскользнулся, а мяч попал в штангу. Забей капитан – все, кубок в Лондоне, а так серия продолжилась. В итоге все завершилось точным ударом Нани и сейвом ван дер Сара после удара Анелька, который принес трофей МЮ!

Роналду настолько захлестнули эмоции, что португалец не сразу побежал праздновать – Криштиану еще некоторое время плакал в центре поля, не выдержав напряжения.

Бавария – Боруссия Д (финал ЛЧ 2012/13)

25 мая 2013 року. Лондон, стадион Уэмбли

Бавария – Боруссия Д – 2:1

Голы: Манджукич, 60, Роббен, 89 – Гюндоган, 68 (пен)

Бавария: Нойер – Лам, Боатенг, Данте, Алаба – Мартинес, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Рибери – Манджукич

Запасные: Штарке, ван Бюйтен, Шакири, Тимощук, Густаво, Писарро, Гомес

Боруссия Д: Вайденфеллер – Пищек, Суботич, Хуммельс, Шмельцер – Гюндоган, Бендер – Гросскройтц, Ройс, Блащиковски – Левандовски

Запасные: Лангерак, Сантана, Кирх, Кель, Ляйтнер, Шахин, Шибер

Первый и пока единственный немецкий финал состоялся в Лондоне. Соперниками стали Бавария под руководством Юппа Хайнкеса и Боруссия Д, которую возглавлял Юрген Клопп. Для Баварии тот финал стал третьим за 4 года, в предыдущих двух мюнхенцы уступили Интеру и Челси.

Счет во втором тайме открыл Марио Манджукич, за несколько минут Илкай Гюндоган реализовал пенальти и восстановил равновесие. Бавария пошла вперед и имела еще моменты – чего стоит только чудо-сейв Суботича, который выбил мяч из ворот в, казалось бы, уже безнадежной ситуации. Дело шло к экстра-тайму, однако иного мнения был Арьен Роббен. Голландец на 89-й минуте сумел забить победный мяч в ворота Вайденфелера – как следствие, Бавария взяла свой 5-й трофей Лиги чемпионов, а Клопп проиграл первый еврокубковый финал.

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К слову, победителем той ЛЧ стал и Анатолий Тимощук, который, правда, в финале не вышел на поле. Тем не менее, экс-капитан сборной Украины стал вторым и пока последним представителем нашего государства, который выигрывал самый престижный европейский клубный турнир.

Реал – Атлетико (финал ЛЧ 2013/14)

24 мая 2014 года. Лиссабон, стадион Да Луш

Реал – Атлетико – 4:1 (основное время – 1:1)

Голы: Рамос, 90+3, Бейл, 110, Марсело, 118, Роналду, 120 (пен) – Годин, 36

Реал: Касильяс – Карвахаль, Рамос, Варан, Коэнтрау – Ди Мария, Хедира, Модрич – Роналду, Бейл, Бензема

Запасные: Диего Лопес, Пепе, Марсело, Арбелоа, Иско, Ильярраменди, Мората

Атлетико: Куртуа – Хуанфран, Миранда, Годин, Фелипе Луис – Рауль Гарсия, Тьягу, Габи, Коке – Вилья, Диего Коста

Запасні: Арансубія, Алдевейрелд, Маріо Суарес, Родрігес, Соса, Дієго, Адріан

Финал ЛЧ 2013/14 стал первым в истории, в котором соперниками были команды из одного города. Если к Реалу в решающих поединках все привыкли, то для их земляков из Атлетико этот финал стал лишь 3-м в истории клуба.

"Матрасники" открыли счет в первом тайме – Годин не без ошибки Икера Касильяса поразил ворота "бланкос". Счет держался до 90+3 минуты - все шло к тому, что Атлетико впервые выиграет Лигу чемпионов, однако Серхио Рамос после подачи углового сравнял счет и перевел поединок в экстра-тайм!

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В дополнительное время силы Атлетико иссякли. Голы Бейла, Марсело и Роналду принесли Реалу вожделенную "десиму" – десятый Кубок чемпионов в истории клуба! "Сливочная" часть Мадрида жила этим почти 15 лет – и наконец команда под руководством Карло Анчелотти подарила праздник своим болельщикам.

Реал – Атлетико (финал ЛЧ 2015/16)

28 мая 2016 года. Милан, стадион Сан-Сиро

Реал – Атлетиіко – 1:1 (по пен. 5:3)

Голы: Рамос, 15 – Феррейра-Карраско, 79

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело – Каземиро, Кроос, Модрич – Роналду, Бейл, Бензема

Запасные: Касилья, Начо, Данило, Хамес, Васкес, Иско, Хесе

Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Фелипе Луис – Сауль, Фернандеш, Габи, Коке – Гризманн, Торрес

Запасные: Мойя, Эрнандес, Тьягу, Хименес, Партей, Феррейра-Карраско, Корреа

Два года после лиссабонского финала Реал и Атлетико снова встретились в решающем поединке Лиги чемпионов – на этот раз на легендарном Сан-Сиро в Милане. Обе команды несколько обновились - кроме того, Реал уже тренировал не Карло Анчелотти, а Зинедин Зидан.

И снова, как и два года назад, фортуна улыбнулась Реалу. В основное время команды разошлись миром – на гол Рамоса точным ударом ответил Феррейра-Карраско. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой решающий промах совершил Хуанфран, пробив в штангу. К мячу подошел Криштиану Роналду, который принес Реалу 11-й в истории клуба Кубок чемпионов.