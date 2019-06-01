toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ТОТТЕНХЭМ - ЛИВЕРПУЛЬ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ТРАНСФЕРЫ

Шевченко с флагом Украины, слезы Роналду и первая неудача Клоппа – какими были финалы ЛЧ между командами из одной страны

10:06 175 Читати українською
Шевченко с флагом Украины, слезы Роналду и первая неудача Клоппа – какими были финалы ЛЧ между командами из одной страны
Андрей Шевченко принес Милану победу в Лиге чемпионов
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

Тоттенхэм и Ливерпуль сыграют в английском финале Лиги чемпионов 2018/19. "Футбол 24" вспоминает предыдущие решающие поединки турнира, в которых обладателя Кубка чемпионов выясняли команды-представители одной ассоциации.

Ливерпуль и Тоттенхэм сойдутся в английском финале Лиги чемпионов, который пройдет уже сегодня, 1 июня в Мадриде на стадионе Ванда Метрополитано. Стартовый свисток словенского арбитра Дамира Скомины прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тоттенхэм – Ливерпуль: анонс финала Лиги чемпионов

Во второй раз в истории престижный клубный трофей Европы разыграют представители Туманного Альбиона. В целом в истории Лиги/Кубка чемпионов это уже 7-й случай, когда в решающем поединке примут участие команды из одной страны. Вспоминаем предыдущие 6 случаев, тем более, что сразу два из них вошли в историю украинского футбола.

Реал – Валенсия (финал ЛЧ 1999/00)

24 мая 2000 года. Сен-Дени, стадион Стад де Франс

Реал – Валенсия – 3:0

Голы: Морьентес, 39, Макманаман, 67, Рауль, 75

Реал: Касильяс – Сальгадо, Эльгера, Иван Кампо, Каранка, Роберто Карлос – Редондо, Макманаман, Рауль – Морьентес, Анелька

Запасные: Илгнер, Йерро, Санчис, Савио, Жереми Нджитап, Карембе, Балич

Валенсия: Каньисарес – Англома, Джукич, Пеллегрино, Херардо – Фаринос, Мендьета, Кили Гонсалес – Херард – Ангуло, Клаудио Лопес

Запасные: Бартуаль, Рош, Альбельда, Оскар Гарсия, Милья, Илие, Хуан Санчес

Реал ЛЧ

Первый в истории Лиги чемпионов мононациональный финал прошел на главной арене Франции – Стад де Франс в пригороде Парижа Сен-Дени. Обладателя трофея определяли испанские Реал и Валенсия. Для мадридцев это был 11-й финал в истории клуба, для Валенсии – первый. К слову, соперником Реала во втором групповом этапе (да, тогда была такая экзотика) было киевское Динамо, которое тогда же и завершило свой путь в турнире.

"Лунін? Якщо він не буде сміливим, то може забути про Реал": ексклюзивне інтерв'ю з легендою галактікос Іваном Ельгерою

Валенсия, которая стала главной сенсацией той Лиги чемпионов, провалила решающий поединок. У подопечных Эктора Купера мало что получалось в атаке, а в ворота Каньисареса влетели сразу 3 мяча. Могло быть и больше, но голкипер в нескольких эпизодах откровенно спасал свою команду. Голы Морьентеса, Макманамана и Рауля принесли Реалу 9-й Кубок чемпионов. Следующего пришлось ждать почти 15 лет, но это совсем другая история.

Милан – Ювентус (финал ЛЧ 2002/03)

28 мая 2003 года. Манчестер, стадіон Олд Траффорд

Милан – Ювентус – 0:0 (по пен. 3:2)

Милан: Дида – Костакурта, Неста, Мальдини, Каладзе – Гаттузо, Пирло, Зеедорф – Руй Кошта – Шевченко, Индзаги

Запасные: Абьятти, Лаурсен, Жуниор, Брокки, Амброзини, Сержиньо, Ривалдо

Ювентус: Буффон – Тюрам, Феррара, Тудор, Монтеро – Каморанези, Таккинарди, Давидс, Дзамбротта – Дель Пьеро, Трезеге

Запасные: Кименти, Пессотто, Юлиано, Конте, Биринделли, Ді Вайо, Салаета

Первый и пока единственный итальянский финал Лиги чемпионов прошел в Манчестере. Милан, в стартовом составе которого вышел Андрей Шевченко, противостоял Ювентусу. Лидер туринцев Павел Недвед пропускал матч из-за дисквалификации.

Шевченко виграв Лігу чемпіонів Мілан ЛЧ

Основное и дополнительное время поединка завершилось без голов – мяч украинского форварда в первом тайме был отменен. Серия послематчевых пенальти получилась очень драматичной: Буффон взял 2 пенальти, а Дида – 3. Решающий удар Андрея Шевченко принес Милану 6-й Кубок чемпионов и первый с 1994 года. Кадры, на которых легендарный нападающий празднует триумф с флагом Украины, облетели весь мир. К слову, Шевченко стал первым украинцем, который выиграл Лигу чемпионов – через некоторое время будущий тренер сборной Украины привез трофей в Киев.

Манчестер Юнайтед – Челси (финал ЛЧ 2007/08)

21 мая 2008 года. Москва, стадион Лужники

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (по пен. 6:5)

Голы: Роналду, 26 – Лэмпард, 45

Манчестер Юнайтед: ван дер Сар – Браун, Фердинанд, Видич, Эвра – Каррик, Скоулз, Харгривз – Роналду, Руни, Тевес

Запасные: Кущак, Андерсон, Нани, Гиггз, О'Ши, Сильвестр, Флетчер

Челси: Чех – Эссьен, Терри, Карвальо, Эшлі Коул – Макелеле – Лэмпард, Баллак – Джо Коул, Малуда, Дрогба

Запасные: Кудичини, Алекс, Беллетти, Оби Микел, Калу, Шевченко, Анелька

Один из самых драматичных финалов ЛЧ между командами-представителями одной ассоциации прошел в Москве. Победителя ЛЧ 2007/08 выясняли Манчестер Юнайтед и Челси. Подопечные сэра Алекса Фергюсона открыли счет усилиями Криштиану Роналду, однако еще до перерыва лондонцы отыгрались благодаря голу Фрэнка Лэмпарда.

Манчестер Юнайтед Челсі фінал ЛЧ пенальті Террі

В экстра-тайме Челси остался в меньшинстве после удаления Дидье Дрогба. Наставник "аристократов" Авраам Грант так и не дал шанса Андрею Шевченко, который так и провел весь поединок в запасе. На поле вышел Николя Анелька, который стал антигероем.

В серии послематчевых пенальти первым сплоховал Роналду, удар которого потянул Петр Чех. Остальные игроки били четко, а решающий удар исполнял Джон Терри. Разбег, удар – мяч летит в одну сторону, ван дер Сар – в другую. Победа? Нет!! Терри, исполняя удар, поскользнулся, а мяч попал в штангу. Забей капитан – все, кубок в Лондоне, а так серия продолжилась. В итоге все завершилось точным ударом Нани и сейвом ван дер Сара после удара Анелька, который принес трофей МЮ!

Роналду настолько захлестнули эмоции, что португалец не сразу побежал праздновать – Криштиану еще некоторое время плакал в центре поля, не выдержав напряжения.

Бавария – Боруссия Д (финал ЛЧ 2012/13)

25 мая 2013 року. Лондон, стадион Уэмбли

Бавария – Боруссия Д – 2:1

Голы: Манджукич, 60, Роббен, 89 – Гюндоган, 68 (пен)

Бавария: Нойер – Лам, Боатенг, Данте, Алаба – Мартинес, Швайнштайгер – Роббен, Мюллер, Рибери – Манджукич

Запасные: Штарке, ван Бюйтен, Шакири, Тимощук, Густаво, Писарро, Гомес

Боруссия Д: Вайденфеллер – Пищек, Суботич, Хуммельс, Шмельцер – Гюндоган, Бендер – Гросскройтц, Ройс, Блащиковски – Левандовски

Запасные: Лангерак, Сантана, Кирх, Кель, Ляйтнер, Шахин, Шибер

Первый и пока единственный немецкий финал состоялся в Лондоне. Соперниками стали Бавария под руководством Юппа Хайнкеса и Боруссия Д, которую возглавлял Юрген Клопп. Для Баварии тот финал стал третьим за 4 года, в предыдущих двух мюнхенцы уступили Интеру и Челси.

Тимощук ЛЧ Баварія

Счет во втором тайме открыл Марио Манджукич, за несколько минут Илкай Гюндоган реализовал пенальти и восстановил равновесие. Бавария пошла вперед и имела еще моменты – чего стоит только чудо-сейв Суботича, который выбил мяч из ворот в, казалось бы, уже безнадежной ситуации. Дело шло к экстра-тайму, однако иного мнения был Арьен Роббен. Голландец на 89-й минуте сумел забить победный мяч в ворота Вайденфелера – как следствие, Бавария взяла свой 5-й трофей Лиги чемпионов, а Клопп проиграл первый еврокубковый финал.

Тоттенхэм – Ливерпуль: почему я буду болеть за команду Клоппа в финале Лиги чемпионов

К слову, победителем той ЛЧ стал и Анатолий Тимощук, который, правда, в финале не вышел на поле. Тем не менее, экс-капитан сборной Украины стал вторым и пока последним представителем нашего государства, который выигрывал самый престижный европейский клубный турнир.

Реал – Атлетико (финал ЛЧ 2013/14)

24 мая 2014 года. Лиссабон, стадион Да Луш

Реал – Атлетико – 4:1 (основное время – 1:1)

Голы: Рамос, 90+3, Бейл, 110, Марсело, 118, Роналду, 120 (пен) – Годин, 36

Реал: Касильяс – Карвахаль, Рамос, Варан, Коэнтрау – Ди Мария, Хедира, Модрич – Роналду, Бейл, Бензема

Запасные: Диего Лопес, Пепе, Марсело, Арбелоа, Иско, Ильярраменди, Мората

Атлетико: Куртуа – Хуанфран, Миранда, Годин, Фелипе Луис – Рауль Гарсия, Тьягу, Габи, Коке – Вилья, Диего Коста

Запасні: Арансубія, Алдевейрелд, Маріо Суарес, Родрігес, Соса, Дієго, Адріан

Финал ЛЧ 2013/14 стал первым в истории, в котором соперниками были команды из одного города. Если к Реалу в решающих поединках все привыкли, то для их земляков из Атлетико этот финал стал лишь 3-м в истории клуба.

"Матрасники" открыли счет в первом тайме – Годин не без ошибки Икера Касильяса поразил ворота "бланкос". Счет держался до 90+3 минуты - все шло к тому, что Атлетико впервые выиграет Лигу чемпионов, однако Серхио Рамос после подачи углового сравнял счет и перевел поединок в экстра-тайм!

Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за "шпор" у фіналі Ліги чемпіонів

В дополнительное время силы Атлетико иссякли. Голы Бейла, Марсело и Роналду принесли Реалу вожделенную "десиму" – десятый Кубок чемпионов в истории клуба! "Сливочная" часть Мадрида жила этим почти 15 лет – и наконец команда под руководством Карло Анчелотти подарила праздник своим болельщикам.

Реал – Атлетико (финал ЛЧ 2015/16)

28 мая 2016 года. Милан, стадион Сан-Сиро

Реал – Атлетиіко – 1:1 (по пен. 5:3)

Голы: Рамос, 15 – Феррейра-Карраско, 79

Реал: Навас – Карвахаль, Рамос, Пепе, Марсело – Каземиро, Кроос, Модрич – Роналду, Бейл, Бензема

Запасные: Касилья, Начо, Данило, Хамес, Васкес, Иско, Хесе

Атлетико: Облак – Хуанфран, Савич, Годин, Фелипе Луис – Сауль, Фернандеш, Габи, Коке – Гризманн, Торрес

Запасные: Мойя, Эрнандес, Тьягу, Хименес, Партей, Феррейра-Карраско, Корреа

Два года после лиссабонского финала Реал и Атлетико снова встретились в решающем поединке Лиги чемпионов – на этот раз на легендарном Сан-Сиро в Милане. Обе команды несколько обновились - кроме того, Реал уже тренировал не Карло Анчелотти, а Зинедин Зидан.

И снова, как и два года назад, фортуна улыбнулась Реалу. В основное время команды разошлись миром – на гол Рамоса точным ударом ответил Феррейра-Карраско. Дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой решающий промах совершил Хуанфран, пробив в штангу. К мячу подошел Криштиану Роналду, который принес Реалу 11-й в истории клуба Кубок чемпионов.

blog_ava
Главные новости Футбол 31 мая: Вернидуб покинул Зарю, Конте возглавил Интер, Украина U-20 сыграет с Панамой на ЧМ-2019
07:00
318
Теги
Лига чемпионов Видеоновости Криштиану Роналду Криштиану Роналду Главное Юрген Клопп Юрген Клопп Реал Мадрид Реал Мадрид Статьи Юрий Яковлев Ювентус Ювентус Милан Милан Атлетико Атлетико Серхио Рамос Серхио Рамос Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Валенсия Валенсия Челси Челси Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Джон Терри Джон Терри Эдвин ван дер Сар Эдвин ван дер Сар Джанлуиджи Буффон Джанлуиджи Буффон Андрей Шевченко Андрей Шевченко Анатолий Тимощук Анатолий Тимощук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
9
час
:
23
мин
Тоттенхэм
22:00
Ливерпуль
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук