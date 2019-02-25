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Шевченко: Решение по Ракицкому я уже принял

09:45 138 Читати українською
Шевченко: Решение по Ракицкому я уже принял
Андрей Шевченко и Ярослав Ракицкий / Фото: ФФУ

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможность вызова в национальную команду Ярослава Ракицкого, который перешел в российский Зенит.

"Все, что касается комментария по этому поводу, то я это сделаю в начале марта или в конце февраля.

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Сейчас я смотрю, просматриваю игроков. Официальное заявление ожидайте в начале марта.

Для себя решение я уже принял, но чтобы не повторяться по десять раз, я объявлю его в марте", – сказал Шевченко в эфире программы "Профутбол" на телеканале "2+2".

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Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит Украина Украина Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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