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"Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет", – Ракицкий надеется попасть в сборную Украины

21:05 163 Читати українською
"Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет", – Ракицкий надеется попасть в сборную Украины
Шевченко и Ракицкий / reuters

Новоиспеченный защитник Зенита Ярослав Ракицкий прокомментировал исчезновение его профиля на сайте ФФУ из списка игроков национальной команды.

"В политику не лезу. Я спортсмен. Но я знал, на какой шаг иду. Это все понимали. И я сам, лично для себя должен был это понять.

ФФУ убрала Ракицкого из списка игроков национальной сборной

Понял, принял решение. И считаю, что сделал все правильно. Не знаю, кто убрал меня из списков ФФУ. Но рассчитываю, что тут всё-таки Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет, а не какие-то руководители. Посмотрим, дождёмся официальных списков сборной. А вдруг я окажусь там?", – передает слова Ракицкого Championat со ссылкой на телеканал "Россия 24".

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Теги
Трансферы Украинцы за рубежом Россия Сборная Украины Андрей Шевченко Андрей Шевченко Трансферы Зенита Ярослав Ракицкий Ярослав Ракицкий Зенит Зенит
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