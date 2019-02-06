"Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет", – Ракицкий надеется попасть в сборную Украины

Новоиспеченный защитник Зенита Ярослав Ракицкий прокомментировал исчезновение его профиля на сайте ФФУ из списка игроков национальной команды.

"В политику не лезу. Я спортсмен. Но я знал, на какой шаг иду. Это все понимали. И я сам, лично для себя должен был это понять.

ФФУ убрала Ракицкого из списка игроков национальной сборной

Понял, принял решение. И считаю, что сделал все правильно. Не знаю, кто убрал меня из списков ФФУ. Но рассчитываю, что тут всё-таки Шевченко решает, кого вызывать, а кого нет, а не какие-то руководители. Посмотрим, дождёмся официальных списков сборной. А вдруг я окажусь там?", – передает слова Ракицкого Championat со ссылкой на телеканал "Россия 24".

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