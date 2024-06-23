"Я был на допинге после первой игры. Вернулись с Довбиком последними. Знаю, что была теория с Шевченко, но, к сожалению, нас с Артемом там не было, а, может, и к счастью. Потому что получили на орехи все мы.

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Здесь, как я и говорил, всю ту порцию критики, слова, которые были проговорены после матча и тренерским штабом, и мы друг другу – все было по заслугам. Потому что так играть нельзя было", – поделился Зинченко во время стрима УАФ.

Напомним, что сборная Украины начала Евро-2024 с разгромного поражения от Румынии (0:3). Во 2-м туре удалось исправиться – волевая победа над Словакией (2:1).

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