"Когда тренер что-то меняет, игроки с ним не спорят. Саутгейт может пожертвовать игроками, как Джек Грилиш в полуфинале Евро-2020. Я думаю, что он очень хорошо вступил в игру. Грилиш добавляет фантазии в игру. Он мне действительно очень нравится. Но когда тренер заменил его, он сделал то, что было хорошо для команды, а затем команда победила, и результат важнее.

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Я наблюдал за его выступлениями в Астон Вилле. Он очень талантливый, хороший игрок. Мне нравится то, как он играет. Болельщики ценят его стиль, и я тоже. Я сделал ему комплименты по его сезону, а потом за его стиль, потому что он играет свободно, Джек всегда креативный игрок.

Приятно иметь такого игрока, как Грилиш, в команде, потому что ты всегда можешь выпустить его на поле, когда тебе это нужно", – приводит слова Шевченко The Sun.

Напомним, после разгромного поражения от Англии в рамках 1/4 финала Евро-2020 Шевченко обнял Грилиша. В полуфинале против Дании Джек вышел на замену, но достаточно быстро ушел обратно на скамейку запасных из-за тактических решений Гарета Саутгейта.

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