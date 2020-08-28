Главный тренер сборной Андрей Шевченко ответил на неожиданный вопрос о возможном предложение со стороны Барселоны, которая сейчас переживает не лучшие времена.

"Поступали ли мне предложения возглавить Барселону? Я не рассматриваю сейчас никаких вариантов.

Шевченко очертил задачи сборной Украины в Лиге наций

Моя цель – готовить команду к матчам Лиги наций, Евро и отбора к чемпионату мира", – цитирует слова главного тренера национальной команды официальный сайт УАФ.

Напомним, сборная Украины сейчас готовится к сентябрьским поединкам Лиги наций. Ближайший матч Украина – Швейцария в рамках этого турнира состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

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