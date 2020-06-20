toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
ШАХТЕР - АЛЕКСАНДРИЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Шевченко рассказал, почему Анчелотти боялся проводить игры на тренировках Милана

20:53 - Читати українською
Шевченко рассказал, почему Анчелотти боялся проводить игры на тренировках Милана
Пирло, Шевченко и Мальдини / фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, почему Карло Анчелотти старался избегать тренировочных матчей в Милане.

"Матчи в воскресенье были легкой частью. Анчелотти не хотел, чтобы мы проводили двусторонние игры на тренировках.

Шевченко признался, кто из топ-наставников сильно повлиял на развитие его тренерской карьеры

Они были жесткими и конкурентоспособными, и мы больше рисковали получить травму в них, чем во время игры. Это правда", – вспомнил Шевченко в интервью The Athletic.

Напомним, Шевченко выступал в составе Милана с 1999 по 2006 годы, став победителем Лиги чемпионов, обладателем "Золотого мяча", чемпионом Италии и обладателем Кубка и Суперкубка Италии в составе "россонери".

Шевченко отримав нового асистента у збірній України – він вигравав АПЛ і приємно здивував патріотичним гаслом

blog_ava
Севилья – Барселона: Месси наехал на огромного соперника – аргентинец вышел победителем из драки
00:23
861
Теги
Италия Милан Милан Карло Карло Анчелотти Андрей Андрей Шевченко
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
39
мин
Борнмут
21:45
Кристал Пэлас
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук