Шевченко рассказал, почему Анчелотти боялся проводить игры на тренировках Милана

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, почему Карло Анчелотти старался избегать тренировочных матчей в Милане.

"Матчи в воскресенье были легкой частью. Анчелотти не хотел, чтобы мы проводили двусторонние игры на тренировках.

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Они были жесткими и конкурентоспособными, и мы больше рисковали получить травму в них, чем во время игры. Это правда", – вспомнил Шевченко в интервью The Athletic.

Напомним, Шевченко выступал в составе Милана с 1999 по 2006 годы, став победителем Лиги чемпионов, обладателем "Золотого мяча", чемпионом Италии и обладателем Кубка и Суперкубка Италии в составе "россонери".

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