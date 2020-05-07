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Шевченко рассказал, кто его поразил больше всех из экс-партнеров по Милану

18:10 130 Читати українською
Шевченко рассказал, кто его поразил больше всех из экс-партнеров по Милану
Кака, Зеедорф, Шевченко и Кафу / Фото ФК Милан

Экс-форвард Милана, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко не скупился на комплименты бразильской звезде.

"Кака. Он – игрок, который произвел самое большое впечатление, когда он прибыл в Милан, с первой тренировки.

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Он – игрок, который подошел команде очень хорошо, выполнял все идеально. Он протягивал мяч, потом останавливался и наблюдал за движением нападающего. Кака сразу влился в команду, ему даже не пришлось адаптироваться", – цитирует Шевченко Milan News.

Напомним, главный тренер сборной Украины защищал цвета Милана в 1999-2006 годах, Кака пришел в команду в 2003-м.

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Теги
Рикардо Кака Рикардо Кака Милан Милан Италия Андрей Шевченко Андрей Шевченко
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