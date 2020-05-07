Шевченко рассказал, кто его поразил больше всех из экс-партнеров по Милану

Экс-форвард Милана, а ныне наставник сборной Украины Андрей Шевченко не скупился на комплименты бразильской звезде.

"Кака. Он – игрок, который произвел самое большое впечатление, когда он прибыл в Милан, с первой тренировки.

"Выбрасываю телефон, когда это вижу": Шевченко – о наихудшем моменте карьеры в Милане

Он – игрок, который подошел команде очень хорошо, выполнял все идеально. Он протягивал мяч, потом останавливался и наблюдал за движением нападающего. Кака сразу влился в команду, ему даже не пришлось адаптироваться", – цитирует Шевченко Milan News.

Напомним, главный тренер сборной Украины защищал цвета Милана в 1999-2006 годах, Кака пришел в команду в 2003-м.

"Спадщина Лобановського зіграла злий жарт": Хацкевич, Ребров, Гармаш, Циганков і Ко – очима польського фана Динамо