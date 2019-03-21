Шевченко рассказал, что будет делать, когда закончит работать в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, планирует ли попробовать себя в роли клубного наставника.

"Вижу ли я себя в роли тренера национальной сборной на всю жизнь? Конечно, нет. Как только я закончу с национальной командой, с удовольствием пойду работать в любой клуб.

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В сборной, к сожалению, не хватает времени на индивидуальную работу с футболистами. Работая в клубе, гораздо легче донести до игроков свои идеи, принципы, мысли", – цитирует Шевченко Dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал So Foot.

Напомним, Андрей Шевченко работает в тренерском штабе сборной Украины с февраля 2016 года, а с июля того же года является главным тренером национальной команды.

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