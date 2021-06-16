"Будем готовиться к серьезному матчу. Он – один из важнейших для нас. Есть стимул – выступать на Евро, и должен быть дополнительный стимул – играть в таком матче, понимая его важность.

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У Северной Македонии есть свой ярко выраженный стиль – она ​​играет по схеме 5-3-2. По ходу игры они могут изменить систему, но стиль не меняется. Это силовая команда, которая больше играет на контратаках и имеет опытных игроков. Пандев, которому надо отдать должное, в таком возрасте играет на Евро и забивает – молодец.

Мы должны сыграть очень уверенно и осторожно в обороне и креативно – в атаке. Мы должны придерживаться определенного баланса, для того чтобы не дать им возможности атаковать, менять направление наших атак, контролировать мяч. Большую роль в матче будет играть реализация моментов.

В чем наша сильная сторона в этой встрече? У нас есть отличные вингеры, хорошая полузащита, поэтому остается контролировать мяч и создавать моменты", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, поединок против Северной Македонии состоится в четверг, 17 июня. Начало встречи в 16:00.

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