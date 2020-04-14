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Шевченко раскрыл секрет успеха легендарного гола в ворота сборной России

11:38 106 Читати українською
Шевченко раскрыл секрет успеха легендарного гола в ворота сборной России
Александр Филимонов и Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, как наказал национальную команду России в отборе к Евро-2000.

"Штрафной в ворота Александра Филимонова не был случайным. Во-первых, я так уже забивал Баварии, Карпатам, еще кому-то. Во-вторых, мы много работали над стандартами после тренировок с Леонидом Буряком.

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Я всегда старался направлять мяч в ворота, если это было под удобную правую ногу. Поставил себе такую ​​цель: любая подача – только в ворота. Мяч следует по определенной траектории, вылетает над стенкой, опускается вниз – это всегда сложно для вратаря. А если перед голкипером пробегает группа игроков, а мы договаривались, что она будет пробегать, то шансы увеличиваются. Примерно так все и получилось", – цитирует Шевченко Команда 1.

Напомним, Украина так и не попала в финальную часть Евро-2000, "сине-желтые" не смогли пройти Словению в стыковых матчах.

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