Шевченко раскрыл секрет своего успеха у руля сборной Украины

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко в восторге от своей работы.

"Украина? Это прекрасная работа, невероятный опыт. Особенно решающий домашний матч с Португалией (2:1). Победа в том матче подарила невероятные эмоции.

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Почти весь мой тренерский штаб – итальянский, мы провели прекрасный отборочный турнир. Кроме результатов, мы поставили команде хорошую игру и создали прекрасную атмосферу в коллективе.

Перенос Евро-2020? У нас есть время отреагировать на это, проанализировать и провести дополнительную работу.

Нам удалось привить команде менталитет победителей и тактические идеи. Мы заставили команду поверить, что мы можем играть на равных с грандами", – цитирует Шевченко Calciomercato.

Напомним, сборная Украины заняла первое место в своей группе квалификации к Евро-2020 и ожидает финальную часть турнира, которую перенесли на 2021 год.

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