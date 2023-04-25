"Зинченко – это харизма, целеустремленность, ответственность. У него страсть капитана команды, он лидер. Я сделал его самым молодым капитаном в истории сборной Украины, потому что он этого заслуживал. Другие игроки хотели это видеть, ведь Александр подает пример.

Он так легок на мяче, имеет хорошую технику. Зинченко не боялся брать на себя ответственность даже в начале своей карьеры. Сразу можно было увидеть, что он обладает уникальными природными качествами: техникой, движением и уверенностью.

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Я помню, как он пришел в сборную мальчиком 16 лет. Он выглядел как ребенок. Но он настолько развился и вырос, сейчас это капитан сборной Украины, один из лучших левых защитников этого сезона. Он заслуживает все это благодаря своей страсти к футболу, дисциплине, своему желанию и амбициям.

Он очень умен и может занимать разные позиции на поле – это его естественное качество. Он может играть левого защитника, быть в центре. Мы много раз видели это в Манчестер Сити, теперь то же самое в Арсенале. Это природное качество, он очень техничный, очень умный. Зинченко хорошо двигается, всегда находит правильную позицию, чтобы перевести мяч. Это очень, очень, очень приятно видеть.

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Он знает, что может выполнять столько ролей, достаточно легко меняется в матчах. Структура игры Арсенала очень четкая, каждый знает свою позицию, и когда команда перехватывает или теряет мяч, Алекс работает очень быстро, потому что он умный игрок.

Он использует каждый случай, чтобы напомнить всем о войне, привлечь внимание. Зинченко имеет отличные навыки оратора. Он создал свой фонд, через который мы поддерживаем много разных проектов в Украине. Нужно сильно гордиться тем, что он сделал и делает", – резюмировал Шевченко в комментарии CBS Sport.

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