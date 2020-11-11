"Однозначно мы дадим игровое время футболистам, которые меньше играют. Для этого и нужны товарищеские встречи. Далее у нас два официальных матча.

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Будем стараться сбалансировать время, потому что ведущие игроки Динамо, Шахтера и футболисты, которые выступают в Европе, получили огромную нагрузку за последний месяц. Буквально через два на третий день у всех была игра и много перелетов. Будем балансировать состав с точки зрения стратегии.

Стратегически мы думаем о трех играх. Мы не думаем только об одной. Мы прекрасно понимаем, что для нас самое главное – два следующих матча", – сказал Андрей Шевченко в эфире Футбол News.

Напомним, уже сегодня, 11 ноября, сборная Украины встретится с Польшей на стадионе в Хожуве. Начало в 21:45.

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