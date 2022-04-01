Экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал слова футбольного чиновника, для которого кровавые события в нашем государстве не являются чем-то серьезным.

"Я хочу прокомментировать слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который назвал происходящее в нашей стране "конфликтом".

Инфантино аргументировал, почему ФИФА не рассматривала исключение России

Я не согласен со словами Инфантино. Это никакой не конфликт, это настоящая война и геноцид украинского народа со стороны России", – сказал Шевченко во время включения в национальный телемарафон.

Напомним, во время заседания Конгресса ФИФА, состоявшегося накануне (31 марта), Инфантино похвалил Россию за проведение ЧМ-2018, а также отказался рассматривать вопрос исключения Российского футбольного союза из ФИФА. К слову, в 2019 году он получил от кровавого диктатора Владимира Путина так называемый "орден дружбы".

Россия напала на Украину: скандальное решение Динамо и большие проблемы в Шахтере (LIVE)