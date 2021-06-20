Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко вспомнил своих лучших партнеров на футбольном поле.

Ярмоленко стал гостем шоу Вацко Light. Одной из задач футболиста было составить символическую сборную из игроков, с которыми Андрей выступал за одну команду.

"Не уверен, что смог бы так": Ярмоленко рассказал об отношениях со Степаненко после того, как ударил игрока Шахтера

Многих выбор Ярмоленко может удивить. Здесь не только бывшие звезды Динамо, но и экс-защитник Шахтера Ярослав Ракицкий, лидер Вест Хэма Деклан Райс и победитель Евро-2016 Рафаэл Геррейро.

Команда мечты Андрея Ярмоленко:

Голкипер: Александр Шовковский (Динамо)

Защитники: Данило Силва (Динамо), Евгений Хачериди (Динамо), Ярослав Ракицкий (сборная Украины), Рафаэл Геррейро (Боруссия Д)

Полузащитники: Роман Еременко (Динамо), Деклан Райс (Вест Хэм), Марко Ройс (Боруссия Д), Пьер-Эмерик Обамеянг (Боруссия Д)

Нападающие: Артем Милевский (Динамо), Андрей Шевченко (Динамо)

"Тягне ламаний-переламаний Ярмоленко": Зінченко і Маліновський знову під ударом – реакція на "валідол" у Бухаресті