Накануне хоккейный клуб Донбасс дебютировал в Лиге чемпионов домашним матчем против датского Рунгстеда.

"Мы сказали, что хотим продлить контракт": Шевченко – об уходе из сборной Украины

Перед началом встречи на ледовой арене появился экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который вышел на лед для того, чтобы сделать символическое вбрасывание шайбы, с которого начинается хоккейный матч. Легенда украинского и мирового футбола пожелал Донбассу удачного старта.

К сожалению, присутствие Шевченко не помогла украинской команде – основное время завершилось со счетом 1:1, а овертаймы не выявили победителя. В серии булиттов более меткими оказались датчане (2:0).

Напомним, Донбасс получил специальное приглашение от организаторов Лиги чемпионов и по итогам группового этапа попал в квартет G, где будет противостоять датскому Рунгстеду, французскому Руану и австрийскому Клагенфурту.

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