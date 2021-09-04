Андрей Шевченко категорически опроверг информацию о том, что был кандидатом на пост наставника главной команды Узбекистана. Но специалист не исключил возможности поработать с другой сборной.

"Правда ли об Узбекистане? Это не правда. Мы взяли немного времени. Я не буду комментировать, что мы рассматриваем, какие чемпионаты и другие наши варианты.

Шевченко был кандидатом на пост главного тренера сборной Узбекистана

Может ли мой тренерский штаб возглавить другую сборную, кроме "сине-желтых"? Если будут интересные проекты. Но сборная Украины – это команда моего сердца. Я с 18 лет играл за сборную, я болел, болею и буду болеть за нее всем сердцем", – цитирует Шевченко Tribuna.

Напомним, Андрей Николаевич покинул пост наставника сборной Украины 1 августа. Вчера, 3 сентября, 44-летний специалист дал большую пресс-конференцию, в которой рассказал о "холодном" прекращении сотрудничества с УАФ.

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