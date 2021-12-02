"У нас много травмированных игроков, что, безусловно, доставило нам много проблем. Посмотрим после этой игры, потому что теперь еще и у Николо Ровеллы была проблема. Мы надеемся, что она несерьезная, но нам пришлось заменить его. Завтра у него будут тесты.

Дженоа – Милан – 0:3 – видео голов и обзор второго поражения Шевченко в Серии А

Парни создавали моменты, показывали нацеленность на гол, но всегда тяжело противостоять большой команде. Особенно когда чемпионы меняют игру своими моментами индивидуального мастерства. Логично, что Милан оказывал давление очень сильно, но мы изучали, как создать им проблемы. Мы действительно создавали моменты, но сейчас у Милана очень хорошая команда.

Когда ты пропускаешь гол в первые 10 минут, это сильно сбивает с толку. Мы пропустили еще один гол перед перерывом, и это изменило игру: нужно постараться еще немного набрать обороты, ведь у команды были шансы. Их вратарь совершил два замечательных сейва. У Милана много скорости на флангах, а с физической силой Ибры он может удерживать мяч, поэтому у них были разные пути, чтобы усложнить нам жизнь", – цитирует Шевченко Football Italia.

Шевченко разгромно проиграл Милану – красота от Златана, дубль уникального бразильца, Шеву подводит класс Дженоа