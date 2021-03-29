"Сыграли хороший матч, знали, что они будут защищаться, использовать свои сильные стороны. Мы контролировали игру 85 минут, забили хороший мяч, а потом... ошибки, которые привели к досадному голу. Это урок на будущее. Я считаю, что мы плохо играли в конце матча.

Украина – Финляндия – 1:1 – видео голов

Зубков сыграл хороший поединок. Жаль, что не забил. У меня нет претензий к ребятам. У меня есть претензии к последним пяти минутам. Мы почему-то растерялись.

Миколенко? Когда играешь в футбол, то ошибки со всеми случаются. Мы все его поддержали. Он ошибся – да. Но это следствие ошибок, которые были до этого. Это будет для нас урок.

У нас еще вся группа впереди. Будем играть, я смотрю не на результаты, а на качество игры. Конечно, можно было сыграть лучше. Игроки, которые вышли, все выполняли. У нас есть коллектив, который движется вперед, и мы на правильном пути", – резюмировал Шевченко в эфире программы Великий Футбол.

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