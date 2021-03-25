"Было очень трудно играть против такой хорошей команды – у Франции много талантливых, техничных футболистов. У нас был план на игру. Ребята просто молодцы – объем работы, подстраховка, давление на соперника. Я считаю, что нам удалось. По-другому играть с такими командами, как Франция, нам очень трудно. Возможно, это был не такой красивый футбол, но он был компактный и лаконичный. Считаю, мы провели хороший матч.

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Было бы идеально, если бы мы выиграли. У нас было много хороших продолжений, но потом мы чуть не доигрывали. Где-то растерялись, особенно в первые 25-30 минут. Мы играли впервые с такой схемой. Давно ее готовили, но была только одна тренировка для воплощения в жизнь. Отдаю должное за эту ничью ребятам. Действительно внимательно слушали, подготовились качественно. Мы должны были сыграть компактно. Было бы очень трудно, если бы мы дали этим футболистам хоть немного пространства. План сработал.

Считаю, что рефери отсудил идеально. В таких матчах нужен VAR, он всегда помогает. У меня никогда не будет претензий к судье, он сработал идеально", – резюмировал Шевченко в комментарии каналу "Футбол".

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