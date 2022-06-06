Команда Александра Петракова минимально уступила Уэльсу в финале отбора на чемпионат мира.

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"Я невероятно горжусь нашей сборной Украины по футболу и нашими самыми преданными и замечательными болельщиками! Вы доказали, что мы всегда будем бороться до конца и всегда оставаться вместе. Не все в жизни определяется результатом. Слава Украине!" – написал Шевченко в соцсетях.

Напомним, именно с ним Украина начинала путь в отборе, расписав ничьи с французами, финнами и казахами. После Евро команду экстренно подхватил Петраков, занял второе место в отборочной группе ЧМ, но плей-офф снова стал для "сине-желтых" непреодолимым препятствием.

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