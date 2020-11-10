"Мы рады вас видеть. Как всегда, все проблемы, которые были в клубах, удачи и неудачи – голову вверх поднимайте. Здесь совершенно другая атмосфера, совершенно другие задачи. Все в сторону отбросили. У нас три важных матча.

Сборная Украины прибыла в Польшу – Шевченко ждали два персональные фанаты

Товарищеская встреча с Польшей. У нас есть хороший пример – матч с Францией. Куча проблем была, но мне понравилась ваша реакция. Ваша реакция была правильной, было то, что от нас ждали все болельщики. Давайте, чтобы мы опять не оступились, заранее начнем готовиться и думать об этих трех матчах", – сказал Андрей Шевченко сборникам.

Напомним, что товарищеский поединок между сборными Польши и Украины состоится 11 ноября в Хожуве на Силезском стадионе. Начало – в 21:45. Еще два поединка команда Андрея Шевченко проведет в рамках Лиги наций: 14-го числа в Лейпциге с Германией, а 17-го в Люцерне со Швейцарией.

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