Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко не сумел попасть в главный футбольный орган Европы.

В четверг, 3 апреля, в Белграде состоялся Конгресс УЕФА, на котором прошли выборы в Исполнительный комитет, сообщает официальный сайт организации.

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Среди прочих свою кандидатуру в руководящий орган выдвигал и Андрей Шевченко (на двухлетний срок). К сожалению, президент УАФ не сумел убедить избирателей, получив лишь 15 голосов стран-ассоциаций УЕФА и занял 4-е место среди 5 кандидатов.

Зато на этот срок избирали двух новых членов – испанца Абала Рафаэля Лузана и представителя Израиля Моше Зуареса.

Также на 4-летний срок были избраны или переизбраны: Габриэле Гравина (Италия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Армен Меликбекян (Армения), Фрэнк Пау (Нидерланды), Айвар Полак (Эстония), Ганс-Йоахим Вацке (Германия).

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