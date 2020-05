Шевченко проиграл финал в Москве, даже не выйдя на поле – Роналду плакал из-за пенальти, а фейл Терри стал историей

Терри поскользнулся, ван дер Сар спас, а Сэр Алекс Фергюсон в драматический вечер в Лужниках завоевал свой второй трофей Лиги чемпионов. После того, как подопечные легендарного Мэтта Басби разгромили Бенфику (4:1), "дьяволы" не имели легкой жизни в решающих матчах самого престижного еврокубка. На Камп Ноу пришлось ждать последних минут с героическим появлением Шерингема (1998/99), а чуть меньше чем через десять лет все решила эмоциональная серия пенальти. Первый в истории английский финал ЛЧ превратился в русскую рулетку.

