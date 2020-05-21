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Шевченко проиграл финал в Москве, даже не выйдя на поле – Роналду плакал из-за пенальти, а фейл Терри стал историей

14:28 154 Читати українською
Шевченко проиграл финал в Москве, даже не выйдя на поле – Роналду плакал из-за пенальти, а фейл Терри стал историей
Баллаку стало плохо на Лужниках

Ровно 12 лет назад Манчестер Юнайтед и Челси разыграли драматический финал Лиги чемпионов на Лужниках. Андрей Шевченко оказался лишь зрителем.

Терри поскользнулся, ван дер Сар спас, а Сэр Алекс Фергюсон в драматический вечер в Лужниках завоевал свой второй трофей Лиги чемпионов. После того, как подопечные легендарного Мэтта Басби разгромили Бенфику (4:1), "дьяволы" не имели легкой жизни в решающих матчах самого престижного еврокубка. На Камп Ноу пришлось ждать последних минут с героическим появлением Шерингема (1998/99), а чуть меньше чем через десять лет все решила эмоциональная серия пенальти. Первый в истории английский финал ЛЧ превратился в русскую рулетку.

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Первые 25 минут вовсе не оправдывали предматчевый ажиотаж. Лишь гол Роналду, проводившего роскошный сезон с 42-ю мячами во всех турнирах, оживил игру обеих команд. Португалец откликнулся на передачу Брауна с правого края штрафной и неотразимо пробил головой в правый от Чеха угол. Сейчас подобные голы – обычная рутина для пятикратного обладателя "Золотого мяча". К слову, по итогам той кампании Криш впервые был признан лучшим игроком планеты.

После пропущенного мяча Челси организовал несколько опасных атак у ворот ван дер Сара, и Лэмпард наконец восстановил паритет на 45-й, когда футболисты мысленно собирались в раздевалку. Спрятавшись за спинами защитников, нынешний наставник "пенсионеров" оказался первым на добивании после пушки Эссьена из-за пределов штрафной.

Второй тайм прошел с преимуществом лондонцев, но больше из игры команды не забивали. Интересно, что на 88-й минуте Гиггз вышел вместо Скоулза, побив "вечный" рекорд Бобби Чарльтона по количеству проведенных матчей в футболке МЮ. Это был 759-й поединок валлийца за исторический британский клуб.

Подопечные Авраама Гранта получили серьезные неприятности после скандального удаления Дрогба (116 мин), который что-то не поделил с Видичем. Игроки потратили немало времени на споры с Любошем Михелем, главным арбитром московской битвы, а тренерские штабы тем временем готовились к серии пенальти. Наш Андрей Шевченко на поле так и не появился, в овертайме Грант дал шанс Калу и Анелька.

Тевес, Баллак, Каррик и Беллетти реализовали первые четыре удара в лотерее, а вот Роналду не сумел переиграть Чеха. Промах португальца рисковал превратиться в большую трагедию Манчестера, однако ситуацию "исправил" Терри. Капитан Челси запорол решающий пенальти, когда синяя часть Лондона медленно открывали крепкие напитки. Джон банально не устоял на ногах – Баллак едва не потерял сознание в центральном круге. Серия продолжилась еще на четыре попытки, а роль неудачника второго плана примерил на себя Анелька. Летучий голландец ван дер Сар уверенно взял выстрел француза. МЮ выиграл третий и пока последний кубок ЛЧ в собственной истории.

Лига чемпионов 2007/08. Финал

Манчестер Юнайтед – Челси – 1:1 (по пен. 6:5)

Голы: Роналду, 26 – Лэмпард, 45

Манчестер Юнайтед: ван дер Сар – Браун, Фердинанд, Видич, Эвра – Каррик, Скоулз, Харгривз – Роналду, Руни, Тевес

Запасные: Кущак, Андерсон, Нани, Гиггз, О'Ши, Сильвестр, Флетчер

Челси: Чех – Эссьен, Терри, Карвальо, Эшлі Коул – Макелеле – Лэмпард, Баллак – Джо Коул, Малуда, Дрогба

Запасные: Кудичини, Алекс, Беллетти, Оби Микел, Калу, Шевченко, Анелька

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