"К сожалению, война продолжается, момент критический. Украинский народ не сдается, потому что наша страна – это наша жизнь, наше будущее. Ты нам нужен, западный мир. Спорт может помочь, футбол имеет огромную силу объединять людей. В Украине спорт делает много сейчас, и еще много будет делать в будущем.

Павелко предлагали сдать должность президента УАФ и выйти на свободу на следующий же день, – источник

Есть разрушенные города, пустые города. Но понемногу люди возвращаются и я хочу помочь этим людям. Я видел разрушенный бомбами стадион возле моего города, несмотря на все там играли дети. Идея восстановить тот стадион – это способ помочь людям и детям. Спорт – это момент отвлечения, развлечения, способ забыть войну.

К сожалению, цифры пугают, потому что многие дети были депортированы из Украины, некоторые убиты и более 3000 ранены. Некоторые даже изнасилованы. Моя работа – помочь и сделать что-то для них. Изменяя вещи и жизнь многих украинских детей", – приводит слова Шевченко TuttoMercatoWeb.

"Жизни украинцев священнее?": СМИ Израиля критикуют УЕФА, ФИФА и фанатов Селтика – Заря оказалась в центре внимания