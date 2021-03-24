Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко концентрируется исключительно на своей команде перед поединком против Франции.

Наставник "сине-желтых" советует подопечным не расслабляться из-за возможного отсутствия Мбаппе и других звезд соперника.

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"Думаю, у них достаточно исполнителей, которые могут заменить друг-друга. Состав Франции очень хороший – скамейка запасных, возможности и потенциал команды очень большие. Нам не надо смотреть, кто будет играть или нет. Сконцентрируемся на том плане игры, о котором будем говорить с ребятами", – заверил Шевченко в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, матч отбора на чемпионат мира между Францией и Украиной состоится уже сегодня, 24 марта. Начало встречи в 21:45.

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