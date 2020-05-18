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Шевченко признался, за игрой каких европейских команд следит

10:38 4 Читати українською
Шевченко признался, за игрой каких европейских команд следит
Андрей Шевченко / Фото из открытых источников

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал свои любимые коллективы в топ-чемпионатах Европы.

"Мне импонируют несколько клубов в чемпионате Англии – Ливерпуль и Манчестер Сити. В Испании это Барселона и Реал. В Германии – Боруссия Д и Бавария.

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Присутствовал на матче мюнхенцев с Челси. Это очень мощная и интересная команда. Это совершенно другая интенсивность и скорости. Челси тоже прогрессирует. Лэмпард делает замечательную работу, хотя клуб никого и не купил в трансферное окно. Они сделали ставку на своих воспитанников", – сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

Напомним, под руководством Шевы сборная Украины с первого места смогла квалифицироваться на Евро-2020, которое состоится в 2021 году.

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Мир Андрей Шевченко Андрей Шевченко Ливерпуль Ливерпуль Челси Челси Манчестер Сити Манчестер Сити Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
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